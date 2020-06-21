شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 قالت وزارة السياحة السعودية اليوم الأحد إن السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.

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