الشرطة البريطانية تؤكد أن حادث الطعن في ريدينج عمل إرهابي المزيد

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أن حادث الطعن في مدينة ريدينج الذي وقع الليلة الماضية وسقط خلاله 3 قتلى، عمل إرهابي.

وأعلنت السلطات أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث.

وكانت الشرطة قد أوقفت أمس مشتبه به في عملية الطعن التي وقعت في موقع شهد احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة".

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وعقب الحادث عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مؤازرته لضحايا عملية الطعن والمصابين.

وقال جونسون في تغريدة عبر "تويتر": "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينج وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".

وتشهد بريطانيا من وقت لآخر عمليات طعن ينفذها متظرفون يعرفون بالذئاب المنفردة.

وشهدت لندن في مارس/آذار الماضي آخر عملية طعن تقع في بريطانيا وأصيب خلال الحادث 4 أشخاص.