سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك المصرية، وبقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند نفس مستويات يوم الخميس، وهي 16.12 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في 19 بنكا مصريا، وسجل سعر صرف الدولار 3 مستويات مختلفة في مصر، بفارق قرشين بين أدنى وأعلى سعر.

وحافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، وأوقف سلسلة الخسائر التي مني بها خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، عندما وصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

وأعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، عن أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي المقبل 2020-2021، بحجم بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري.

ويواجه الجنيه المصري ضغوطا في ظل تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي مع توقف السياحة، بينما يتوقع البنك الدولي أن تؤثر جائحة كورونا حتى على تحويلات العاملين في الخارج.

واتخذت مصر عدة خطوات من شأنها استعادة الزخم السياحي، كتحديد موعد استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل.

وصنف المجلس العالمي للسياحة والسفر مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة والنظافة الصحية بالبلاد، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح الشهر المقبل، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وكثفت الحكومة المصرية جهودها لإنعاش خزينة البنك المركزي بالنقد الأجنبي، حيث حصلت وستحصل على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما أصدرت أكبر طرح سندات في تاريخها بقيمة 5 مليارات دولار.

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ويتخذ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرارا بشأن صرف قرض احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار يوم الجمعة 26 يونيو/ حزيران الجاري، وفقا لجدول أعمال الصندوق. وفي حالة الموافقة على القرض، ستتسلمه مصر على عدة شرائح خلال 2021.

وكانت احتياطيات مصر الأجنبية قد تأثرت بجائحة كورونا حيث تراجعت في مايو/ أيار الماضي إلى 36 مليار دولار، مقارنة بـ45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر الذي تلاه ظهور كورونا في مصر.

لكن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جدد شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية حيث عادت إلى مستوياتها في ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر، والمصرف المتحد، والأهلي اليوناني.

وسجل الدولار 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع في بنك الأسكندرية.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر عند 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، في 19 بنكا هي: البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، ميد بنك، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، قناة السويس، عودة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمشرق وساييب.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 17.99 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.88 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.89 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع على شاشة البنك الأهلي.