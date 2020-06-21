هكذا احتفلت نادين ن. نجيم، داليدا خليل، كارمن لبس وغيرهن بعيد الأب

يتميز يوم 21 حزيران إلى جانب كونه بداية فصل الصيف، يتزامن أيضاً يوم عيد الأب، حيث امتلأت مواقع التواصل بالمعايدات الى من يمسك بأيدينا على دروب الحياة، بالاضافة الى رسائل مؤثرة من قبل المشاهير الذين فقدوا أباءهم.

أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه إلى كلّ آباء العالم بأجمل الأمنيات في عيدهم، ونستذكر الآباء الذين رحلوا عنّا بالدعاء. وقد رصد موقعنا بهذه المناسبة تعليقات المشاهير.

—نادين نسيب نجيم: #”عيد_الأب كل عيد وأنت الأب الصالح يلي ربيتني عل عزيمة والقوة والصلابة مهما اشتدت الأيام الله يرحمك اسمك بركة عليي و بعرف انك عم تحميني وتدعيلي من السما بحس بوجودك حتى وأنت بعيد عني ???????? احلى بابا اشتقتلك”.

—داليدا خليل: “#عيد_الاب يا رب ارحم بي وارحم كل أب متوفي وبارك في عمر آبائنا الأحياء واشف, كل أب مريض”.

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—جيسي عبده: “هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح ، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار!!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً!!! شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق”.

—باتريسيا هاشم: “بعيدك انا كتير زعلانة منك وعدتني ما تترك ايدي….بس تركتا .. وعدتني ما تخلّي الحياة تكسرني…بس سمحتلا.. وعدتني كلما اتعب اركض ع حضنك…بس دورت عليك وما لقيتك.. وعدتني تحميني من الدني.وبس جارت الدني علي من قلبي ندهتلك ….بس صرختي ما سمعتا.. وعدتني تكبّر معي ولادي…بس نفخنا لحالنا كل الشمعات وانتَ ما كنت.. وعدتني ارجع لعندك كلما احتاج لغمرة….فتحت ايديّ كتير بس انت ما رجعت.. وعدتني بعيوني ما في مطرح غير لدموع الفرح….بس لمن فلّيت، انت اول واحد دم بكيتا.. .انا بعيدك صحيح زعلانة منك بس زعلانة اكتر ع حالي.لأن البنت يلي بتخسر بيّا، يعني خسرت كل اسباب الفرحRiP dad….i miss you “.

—كارمن لبس: “صار مارق ١٥ سنة بس بعدو الجرح مطرحو بذكر كنت مشغولة بتصوير “ابنة المعلم” لما حكيتني لنتغدى سوى لأن اشتقتلي وأنا طلبت منك تخليني خلص تصويري لاقعد معك على رواق، ولن توفيت قبل ما شوفك ونتغدى سوا لآخر مرة.. بحبك بابا ومشتاقتلك قد الدني، لو ربي بيعطيني دقيقة وحدة اغمرك فيا”.

—اليسا: “علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي… “علمني ما خاف وواجه قدري”… بس ما علمني كيف بطّل إشتقلو… كل عيد وإنت بخير”.