رسالة راغب علامة الى والده الراحل في عيد الأب

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Jun 21, 2020
بمناسبة عيد الأب الذي يصادف اليوم، استذكر السوبرستار راغب علامة والده الراحل السيد صبحي علامة بصورة قديمة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل حيث ظهرا وهما يلعبان “طاولة”.
وكتب “علامة” على الصورة التي تجمعه بوالده الراحل: “واما حق أبيك فأنت تعلم انه أصلك وإنك لولاه لم تكن. فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله وأشكره على قدر ذلك ولا قوة الا بالله.” وتابع “في عيد الأب أتوجه الى روح أبي الطاهرة بكلماتٍ أعجبتني وتبقى قليلة في حق الراحل الحبيب صبحي علامة”.
نذكر ان راغب علامة كان قد شارك الى جانب النجمة العالمية دوا ليبا وكاران جوهر وسونان كابور وعدد من أشهر نجوم الغناء في العالم بالحفل الخيري “OneHuManity ” أو “OHM Live” الذي أقيم مؤخراً في محاولة لجمع الأموال لجهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.
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