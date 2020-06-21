خاص- ناجي أسطا كشف النقاب عن غدر أقرب شخص

أطلق النجم اللبناني ناجي اسطا أغنيته الجديدة “أقرب شخص” والتي تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ.

الأغنية إجتماعية واقعية تمس كل شخص، تحكي عن الوفاء وغدر الناس. ويقول مطلعها: “الوفا غالي كتير ما تطلبو من الرخيص ياما في ناس كتير جسمن غدر لبيس”. (لسماع الأغنية اضغط هنا).

ناجي اسطا قدّم “اقرب شخص” بإحساس رائع واستطاع ان يوصل الرسالة الهادفة منها بصوته المميز خاصة بعدما وقعها شاعر وملحن وموزع قدموا أعمالاً فنية وصلت الى قمة النجاح.

الأغنية صورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق على ان يصدر الكليب قريباً جداً.

