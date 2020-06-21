شكرا لقرائتكم محمد رمضان يستعد لمسلسل أحمد زكي.. شاهد حين قلده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ضجة فجرها الفنان المصري محمد رمضان، منذ أيام بعد إعلانه تقديم مسلسل عن السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل أحمد زكي بعنوان "الإمبراطور".
وقال رمضان في تغريدة على حسابه في تويتر "اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي.. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي في رمضان2021".
وتابع "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".
كما أرفق بالتغريدة فيديو من لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي، يقلد فيه النجم الراحل أحمد زكي.
وقوبل إعلان الممثل الشاب بردود أفعال متباينة خاصة بعد نفي الكاتب وحيد حامد كتابة السيرة الذاتية لأحمد زكي، كما نفي المخرج محمد سامي علاقته بمسلسل الإمبراطور، واعترف أن هناك فكرة عمل عن أحمد زكي، لكنها ليست قيد التنفيذ مع رمضان وحامد في هذا العام، لأنه ارتبط بمسلسل مع أحمد السقا وأمير كرارة بعنوان "نسل الأغراب".
وليس من المستبعد أن يكون مشروع رمضان حقيقيا مع مؤلف ومخرج آخرين.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من ورثة الفنان زكي يوضح موافقتهم على عمل مسلسل عن حياة النجم الراحل.
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