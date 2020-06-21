بيع غيتار نجم الروك الأميركي كورت كوبين في المزاد العلني بمبلغ قياسي

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت دار المزادات Julien’s Auctions عن بيع الغيتار الأسطوري لنجم الروك الأميركي، زعيم فرقة Nirvana كورت كوبين، الذي عزف به في الحفلة الموسيقية الشهيرة MTV Unplugged بنيويورك في نوفمبر 1993، بمبلغ 6 ملايين و10 آلاف دولار، فيما كانت القيمة الأولية للغيتار Martin D-18E أثناء طرحه على المزاد بين مليون ومليوني دولار.

ليحقق بيع غيتار كوبين رقماً قياسياً جديداً، كأغلى غيتار يباع في مزاد،متفوقاً على غيتار Black Stratocaster التابع للموسيقار البريطاني ديفيد غيلمور من فرقة Pink Floyd، والذي تم بيعه بـ 3.95 مليون دولار.



وأصبح MTV Unplugged أحد آخر العروض الموسيقية لـ Nirvana قبل وفاة زعيمها بظروف غامضة في أبريل 1994. وبلغت مبيعات الألبوم الأخير للفرقة الذي سجل أثناء تلك الحفلة وصدر عام 1994، وباع أكثر من 8 ملايين نسخة في الولايات المتحدة لوحدها. كما فاز بجائزة "غرامي".