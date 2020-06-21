جيمي فوكس يُعلن تجسيده لشخصية الملاكم مايك تايسون

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الممثل الأميركي جيمي فوكس عن تجسيده السيرة الذاتية لأسطورة الملاكمة مايك تايسون في فيلم سينمائي.

وجاء ذلك عبر مقابلة مباشرة على تطبيق انستغرام مع المنتج مارك بيرنبوم، حيث أوضح الممثل البالغ من العمر 52 عاماَ أنه كان يجهز للدور بنظام تمارين مرهق استعداداً لبدء التصوير.

وقال المنتج بيرنبوم، خلال المقابلة مع جيمي فوكس إن القيام بالسير الذاتية أمر صعب فيستغرق أحيانًا الأمر 20 عاماً لإنجازه، ولكنهم بدأوا بالفعل في إنجاز الفيلم، الذي أُعلن لأول مرة عن قيام فوكس ببطولته في عام 2014.

وأشار فوكس، إلى إنه التقى بتايسون لأول مره بعد أدائه لـ "استاند آب كوميدي"، وكان عمره آنذاك 22 عاماً، منوهاً عبر المقابلة إلى الناس حين يشاهدونه في الفيلم سيعتقدون أنه مايك تايسون.