قبل طرحها.. وائل الفشني لمصراوي: "أنا جايلك" تجربة مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان وائل الفشني لطرح أحدث أغانيه "أنا جايلك"، اليوم الأحد، عبر قناة Music Yard الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية تجربة مختلفة لي، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس، وقمت بتسجيلها منذ عام تقريبا".

وائل كان قد رزق الأسبوع الماضي بمولود أطلق عليه اسم "محمود".

وقدم وائل في شهر رمضان الماضي أغنية "ماتدمعيش ياما"، في نهاية مسلسل "الاختيار"، وشارك في إحياء حفل "مناجاة 2" مع محمد ثروت، وأحمد سعد، ومصطفى عاطف، ومحمود هلال، والشيخ إيهاب يونس.