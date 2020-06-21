محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعادت الفنانة اللبنانية إليسا، نشر أغنيتها "زكريا"، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، احتفالا بعيد الأب، الذي يوافق 21 يونيو.
وكتبت إليسا في تعليقها على الفيديو "لأجل والدي حبيبي". الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، وطرحتها قبل ثلاث سنوات على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية "قهوة الماضي"، عبر قناتها الرسمية بموقع"يوتيوب"،وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل الخوري.ومن ناحية أخرى أحيت المطربة إليسا حفلا "أونلاين"، دون جمهور، عرض على تطبيق شاهد vip.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأب.. إليسا تعيد نشر أغنية "زكريا" على "تويتر" وتهديها لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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