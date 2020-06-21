محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بعد إعلان دعمهما لمصر، ولحقها في الدفاع عن أمنها واستقرارها، حرص الفنان رامي جمال على التعبير عن سعادته بموقف الإمارات والسعودية.
وكتبت رامي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ببقى في قمة السعادة لما بشوف إن وقت الجد كل الشعب جنود، وببقى أسعد لما بشوف إننا والسعودية والإمارات موقف واحد، ووقت الجد جيش واحد الوطنية والعروبة والأخوة والمصير الواحد دمتم سالمين وسنظل أخوة".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه عدة تصريحات أدلى بها، أمس، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ ومنها أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود، وأن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة؛ ولكنه جيش رشيد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان دعمهما لمصر.. رامي جمال: "سعيد إننا والسعودية والإمارات موقف واحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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