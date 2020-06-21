داوود حسين يروي صدفة جمعته بماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان داوود حسين جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي، على موقع انستجرام، بصورة جمعته بالفنان ماجد المصري.

وكتب حسين في تعليقه على الصورة "في أحد أسواق روما.. كنت اتفحص جاكيت لاشتريه .. تفاجئت بصوت يقول لي .. لو سمحت يا أستاذ ده مش للبيع.. التفت لأشاهد الصديق الجميل والنجم الخلوق صاحب الكاريزما العالية ماجد المصري.. من أجمل وأروع الصدف ومن المواقف التي لا تنسى".

يُذكر أن داوود حسين أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك قبل سنوات في بطولة فيلم "عندليب الدقي" أمام الفنان محمد هنيدي.