تعليقًا على سارة حجازي.. نور هشام سليم باكيًا: "ارحموا الناس.. إنتو مش ملايكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر نور هشام سليم، مقطع فيديو عبر الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام، تعليقا على انتحار سارة حجازي، مؤكداً أنه أجرى عملية تحويل جنسي ولم يكن يعاني من خلل في الهرمونات.

وقال نور: "اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هييجي يقول لا أصل ده الدين وده الإسلام.. لأ ده دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك الكاشف".

وأضاف: "فين الإنسانية يا جماعة، اللى هييجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش فيا خلل هرموني، ولا كان فيا حاجة، ده مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فانا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك".

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