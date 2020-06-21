تراند اليوم : مطربة شهيرة تكشف مصدر إصابتها بكورونا هي وأسرتها

كشفت المطربة رحمة عن مصدار إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي وأفراد أسرتها.

وقالت في مداخلة تليفزيونية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إنها زارت الطبيب يوم الأربعاء، وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، فبدأت تعالج بالكورتيزون، لكنها تتحسن، وستعيد التحاليل اللازمة.

وأضافت أن مصدر الإصابة هو أحد أفراد العائلة، عندما زارهم ثاني أيام العيد، وذلك بعد أن زار صديقًا مصابًا بكورونا قبل أن يمر عليهم، وبعد انصرافه ارتفعت درجة حرارة الجميع.

وكانت رحمة قالت قبل يومين، إن حالتها الصحية في تدهور، منذ إصابتها بفيروس كورنا المستجد الذي أثر على الرئتين وضربات القلب.

وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.

وأضافت: "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

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وأعلنت رحمة أسبوعين إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن شعرت هي وأختها بارتفاع في درجة الحرارة ثاني أيام عيد الفطر.

وأضافت، أنها تعاني من جميع أعراض الفيروس من آلام في العظام والعضلات، وجفاف الحلق، وعدم القدرة على شرب المياه.

وأشارت إلى أنها تشعر بزيادة ضربات القلب والنهجان أثناء جلوسها في مكانها، إضافة إلى حرقان في الشعب الهوائية، وألم في الحلق دون وجود التهاب.

ولفتت إلى تأكد إصابتها هي واثنين من أخوتها بـ"كوفيد – 19" بعد إجراء تحليل الدم والأشعة المقطعية. كما ظهرت الأعراض على والدتها وأختها الصغيرة، وفق قولها.



