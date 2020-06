تراند اليوم : ظهور مفاجئ لابن هشام سليم منهار ًامن البكاء ويتحدث عن خطأ تحوله جنسيًا

View this post on Instagram

نور هشام سليم " مبقاش في إنسانية...سارة حجازي ماتت والناس لسا بتدعي عليها، بكرا لما أموت رح تعملوا نفس الشي؟" المثلية مش إختيار شخصي، محدش يختار انو يعذب نفسوا... #نور_هشام_سليم #هشام_سليم #سارة_حجازي #ملك_الكاشف #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #مثلية_الجنس #المثليين #البوابة