تراند اليوم : شمس الكويتية تفاجئ الجميع بسر فشل زيجاتها: "بحب الفلوس والعربيات"

فاجأت الفنانة شمس الكويتية ، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صريح عن فشل تجاربها الزوجية السابقة، مشيرة إلى أن هذا الفشل السبب في نجاحها فنياً ودراسياً.

وأضافت شمس في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام "أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح.. وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت.. قبل كدة مو كانت علاقات كانت دروس".

وتابعت: "بشكرهم كلهم.. فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كدة كان زماني طقاقة في الأفراح.. وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت.. هما كانوا جايين رسل يعلموني في كل دمعة في كل قهرة كانت درس".

وأردفت: "لكن علاقتي الأخيرة كانت المفروض تنجح لأني المفروض إني فاهمة ولكن فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة.. أنا حبيت نفسي الكبرى ولم أحب نفسي الصغرى حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها".