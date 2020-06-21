نادية مصطفى توجه رسالة لطلاب الثانويه العامه

حرصت الفنانة نادية مصطفى على توجيه الدعاء لطلاب الثانوية العامة أثناء تاديتهم أولى الامتحانات، وذلك. عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت نادية عبر صفحتها قائلة : "يارب يسر لطلاب الثانويه العامه Advertisements واحفظهم وفرحهم وأهاليهم بالنجاح يارب". واحفظهم وفرحهم وأهاليهم بالنجاح يارب". شاهد وتفاعل جمهورها ومحبيها مع المنشور متمنيين لطلاب الثانوية العامة والازهري النجاح والتوفيق وطالبين من الله ان يحفظهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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