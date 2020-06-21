راندا البحيري تكشف عن مقاضاتها للكويتية ريم الشمري

كشفت الفنانة راندا البحيري عن مقاضاتها للناشطه الكويتية ريم الشمري بعد اهانتها لمصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت راندا عبر صفحتها قائلة : "بدأت أول أمس الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ نيابة وسط القاهره الكليه التحقيق بمعرفة الاستاذ حازم ابو طالب رئيس نيابة وسط القاهره الكليه في البلاغ رقم ٢٣١٤٠ مكتب النائب العام المقدم من المحامي الكبير الأستاذ عاصم قنديل عن موكلته الفنانه راندا البحيري ضد المدعوه

ريم الشمري الكويتية الجنسيه".

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وتابعت :" وذلك لاهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر حيث كادت ان تكون سببا لافساد العلاقة الوديه بين القاهره والكويت اذ استخدمت حساباتها علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفه في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي علي المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم ووصفتهم بالخدامين والاجراء لدي الشعب الكويتي".

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وأضافت :" حيث كانت تحرض الكويتيين علي التحقير

من شأن المصريين بل وجهت اهاناتها الي الدوله المصريه ذاتها واتهمتها بابتزاز دولة الكويت عن طريق المصريين المقيمين فيها ، وقد حضرت المبلغه ( الفنانه راندا البحيري) امام النيابه للادلاء باقوالها فقررت ان المدعوه ريم الشمري قد اساءت اليها اساءه مباشره إذ وجهت لها العديد من عبارات السب والقذف و إتهمتها باتهامات تخالف الحقيقة والواقع ".

وتابعت :" الامر الذي نالها منه اضرارا جسيمه خاصة وقد تم نشر مقاطع الفيديو في علانيه عبر العديد من مواقع التواصل ، هذا والجدير بالذكر ان النيابة العامه تواصل استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم الدعوي للمحكمة.. مكتب المحاماه الخاص بالفنانة راندا البحيري".