بالصور.. مشاعل تضع لمسات سحرية مع نيكول سابا ونجوم المجتمع

اكدت خبيرة التجميل المعروفة مشاعل، أنها حصلت علي شهادة معتمدة كخبيرة تجميل محترفة في مجال المكياج ومؤهلة لعمل دورات تدريبية وتعليم أسس وطرق المكياج من مستوي المبتدأ الي الوصول الاحترافية. وأضافت مشاعل انه علي أثر هذه الشهادات قدمت دورات تدريبية معترفة في هذا المجال بالتعاون مع براندات عالمية ودولية، مما مهد الطريق للوصول الي العالمية وعمل براندات تحمل اسمها في المكياج والعطور. الشهادات قدمت دورات تدريبية معترفة في هذا المجال بالتعاون مع براندات عالمية ودولية، مما مهد الطريق للوصول الي العالمية وعمل براندات تحمل اسمها في المكياج والعطور. وحققت مشاعل شهرة واسعة بعد ذلك في مجال التحميل ووضعت لمسات سحرية مع مشاهير الوسط الفني والمجتمع علي رأسهم النجمة الكبيرة نيكول سابا والإعلامية حنان جابر والعالمية روز ودكتور خلود وفرح الهادي وغيرهم، وأصبحت بعد ذلك من الشخصيات المؤثرين في مجال التحميل في الوطن العربي والكويت.

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