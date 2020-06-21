شريف طانيوس يوجه نصائح للمكياج المناسب لدرجات حرارة الصيف في أزمة كورونا

أكد شريف طانيوس، الميكب أرتست العالم، والذي يطلق عليه خبير تجميل المشاهير، أن هناك طرق عديدة للحفاظ علي البشرة يجب اتباعها في ظل أزمة كورونا بالمنزل التي باتت تؤرق طبيعة البشرة الدهنية والحساسة ومع اقتراب ارتفاع درجات الحرارة والحصول علي مكياج بارز وجذاب ينصح باتباع الآتي : -وضع قليل من ظل الجفون أو تطبيق الأيلاينر المجنح ووضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود وأحمر شفاه بلون هادي. -يرتكز المكياج البارز علي إبراز جمال البشرة ورونقها ويمتاز هذا النمط من المكياج بأنه موضة متجددة لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا. لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا. -في وسط الجفن العلوي ضعي ظلال باللون البيج الفاتح أو النيود. -ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة. -ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه إلي الأعلي باتجاه الحواجب خاصة أن كنت تتمعين بعيون دائرية حتي يمنحك شكل عيون بارزة Advertisements ومسحوبة. ومسحوبة. -حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي. - حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك -ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء علي الرموش لتطويلها وتكثيفها. -طبقي غسول باللون الدراقي علي شفتيك. -استكملي اللوك بتطبيق بلاش باللون الدراقي علي الوجنتين والهلايتر المضيء فوق عضمة الخد. يذكر أن شريف طانيوس من أهم مشاهير مصر والعرب بظهوره الدائم مع نجمات الوطن العربي وقد أظهر النجمة دنيا سمير غانم في لوك ساحر وبارز مع مصمم الأزياء إيلي صعب في مهرجان الفضائيات العربية مؤخرا وخطف الأجواء في المهرجان بلمسته التجميلية المميزة دولياً كما وضع لمسات سحرية أيضا الفنانة هند صبري وظهرها شكل جذاب وساحر في إحدي المناسبات.

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