تراند اليوم : أخبار غير سارة.. آخر مستجدات حالة الفنانة رجاء الجداوي

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل الطبى لمصابي فيروس “كورةنا” بأبو خليفة بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقالت المصادر إن حالة الفنانة مستقرة ولم يطرأ عليها أي جديد سواء سلبي أو إيجابي، موضحة أنه ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي والأكسجين.

وأكدت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة، وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن “كورونا” وضرورة توعية الناس به.

وأوضحت المصادر ان عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الفنانة أثبتت بقاء الفيروس فى السائل المخاطى للأنف، وأرجعت ذلك إلى عامل السن حيث تبلغ الفنانة نحو 82 عاما وضعف المناعة لديها.