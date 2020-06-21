هل تسافر رجاء الجداوي للعلاج من كورونا خارج مصر؟

كشفت مصادر طبية مصرية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي تتلقى العلاج نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر بمستشفى العزل الطبى لمصابي فيروس "كورونا" بأبوخليفة بالإسماعيلية، القول إن حالة الفنانة لم يطرأ عليها أي جديد سواء سلبي أو إيجابي.

وأوضحت أن الجداوي ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي والأكسجين.

وأكدت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة، وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن "كورونا" وضرورة توعية الناس به.

ونفت المصادر ما تردد عن سفر الفنانة للعلاج من كورونا خارج مصر، بعد إيجابية المسحة الثالثة، مؤكدا أن حالتها الصحية الراهنة لا تسمح لها بمغادرة غرفة العناية المركزة بمستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية.‬

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ولا يزال الفريق الطبي المعالج للجداوي يدرس أسباب عدم تعافي الفنانة من الفيروس رغم تلقيها العلاج ببلازما المتعافين وخضوعها للتنفس الصناعي وتلقيها علاجا مكثفا لرفع كفاءة المناعة.

وكانت نتيجة المسحة الثالثة التي أجريت للفنانة رجاء الجداوي منذ أيام، أظهرت استمرار وجود الفيروس داخل جسدها.

وكانت الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

فيما نفت "أميرة" ابنة "الجداوي" أن تكون والدتها فقدت الوعي، مؤكدة أنها تتحدث أحيانًا مع الطاقم الطبي المعالج لها، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.



