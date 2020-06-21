هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 6.8 مليون مشاهدة

حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 6 ملايين و868 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وتقول كلمات أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا : «لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى».

«هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان».

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

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وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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