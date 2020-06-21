"مخدرات أونلاين" ينطلق بموسمه الثاني في 21 يوليو

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"الخليج 365" من بيروت: ينطلق الموسم الثاني من مسلسل "مخدرات أونلاين" حصريًا على Netflix في 21 يوليو 2020.

يروي هذا المسلسل الشبابي، المؤلف من ست حلقات طول كل منها 30 دقيقة، القصة الناجحة لعصابة "ماي دراغز" لتجارة المخدرات. حيث يجتمع من جديد كل من "فيليب كاسبوغا" و"ماتياس مورمان" في إدارة العرض.

فعقب بداية متعثرة في تجارتهم، يكثّف "موريتز" وفريق "ماي دراغز" نشاطهم، ويحقّق متجر المخدّرات الإلكتروني خاصّتهم المزيد من النجاح، ولكن بالطبع ستزداد المتاعب والمخاطر. وكما قال "إسكوبار"، "قامت كل الإمبراطوريّات على الدم والنار"، ولكن القيام بذلك لم يكن بالأمر اليسير فلكل شيء ضريبته.

ويكرّر الممثلون الرئيسيون أدوارهم المشهورة في هذا المسلسل: "ماكسيميليان موندت" (موريتز زيمرمان)، و"دانيلو كامبريديس" (ليني)، و"داميان هاردونغ" (دان)، و"لينا كلينكه" (ليزا)

والإضافة الجديدة إلى كادر الممثلين "لينا اوتسندوفسكي" التي تلعب دور عبقرية الحاسوب "كيرا".

يذكر أن "مخدرات أونلاين" يعد المسلسل الأكثر مشاهدة من بين مسلسلات Netflix الألمانية الأصلية في ألمانيا

