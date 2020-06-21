بينهم من حفر الاسم واقتحم المسرح وآخرهم معجب بأحمد حلمي...هوس المعجبين بالفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

نشر الفنان أحمد حلمي عبر استوري حسابه على "إنستجرام"، أمس، صورة لأحد المتابعين، الذي رسم صورته على رأسه من الخلف، وعلق أحمد حلمي مازحا: "نعيما يا حامد.. اعتبرنى عينك اللى فى قفاك".

وهناك العديد من المعجبين و"المهاويس" بالنجوم والنجمات، الذين عبروا عن مدى حبهم لنجومهم المفضلين بطرق وأساليب تصل لدرجة الصدمة والاستغراب.

وفي هذا الصدد يرصد لكم "الخليج 365" أبرز المواقف لـ"مهاويس" النجوم..

- الفنان تامر حسني

التقت معجبة كويتية بالفنّان تامر حسني، خلال تواجده بالكويت لإحياء حفل غنائي، وبدت المعجبة الكويتية في حالة صرع وصدمة شديدة، حين شاهدت نجملها المفضل، فقام الأخير باحتضانها لتهدئتها.

وفي سياق آخر، قامت معجبة أخرى فور وصول تامر حسني إلى مطار الملكة علياء بالأردن لإحياء حفل غنائى هناك، باقتحام دائرة الحراس المحيطة به لتقبيله حتى سيطر الأمن على الموقف وقاموا بإبعادها عنه.

- الفنانة اللبنانية مايا دياب

قام أحد معجبي الفنانة مايا دياب بتحويل شكله الخارجي إلى صورة طبق الأصل منها، تعبيرا عن حبه الجم لها، وظهر معها في أحد لقاءتها التليفزيونية.

وفي سياق آخر، قام معجب آخر بالفنانة مايا دياب خلال استضافتها في برنامج "ستار اكاديمي" بالإصرار على رؤيتها، وعندما لبت رغبته انهار من البكاء بشكل هستيري واحتضنها بقوة بشكل مؤثر جدا، تعبيرا عن مدى إعجابه وحبه لها بشكل جنوني، فما كان من مايا إلا التعبير له عن تعاطفها ومحبتها له.

أيضا قام أحد معجبي الفنانة مايا دياب بعمل مكياج لنفسه، لكي يشبه نجمته المفضله مايا دياب.

- الفنانة اللبنانية نوال الزغبي

تعرضت نوال الزغبي في إحدي حفلاتها بمهرجان جرش بالأردن إلى موقف مؤثر جدا من إحدى معجباتها، جعلها تفقد السيطرة على أعصابها، حيث حاولت فتاة من معجباتها الصعود إلى المسرح، ولكن منعها الأمن من الصعود بطريقة قاسية، فغضبت نوال، وتوقفت عن الغناء، ثم صرخت في الأمن، وصعدت لها الفتاة وأخذت تحتضنها بقوة، وتعاطف الجمهور مع ردة فعل نوال، ثم حاولت المعجبة أخذ الميكروفون من يد نوال الزغبى بعنف شديد وبشكل هستيري مخيف.

- الفنانة اللبنانية إليسا

قامت إحدى معجبات الفنانة إليسا بنشر فيديو لها وهى تستخدم آله حادة لتحفر جملة "إليسا بحبك على يدها"، وصورت مراحل حفر هذه الجملة على يدها مرورا بتلطخ يدها بالدماء.

ثم علقت المعجبة على الفيديو مستعينة بأغنية ناصيف زيتون قائلة: "حبك عامل لي إدمان ماشي بدمي الشريان، بحبك من كل قلبي أنت سعادتي وأحلى شيء بحياتي إليسا، وأصعب شعور إنو الواحد يحس فيه بيحب حدا أكتر من 8 سنين، وما يعرف هل حدا بهل حب مجنونتكِ زهراء المرشدي"

وسرعان ما قامت إليسا بالرد عليها في محاولة منها لتهدئة هذه المعجبة قائلة: "أعرف كم تحبيني وأنا أحبك كثيراً ولكن إيذاء نفسك لن يساعد في إثبات وجهة نظرك. توقفي لأنه لن يجعلني مرتاحة، وسأنزعج لرؤية شخص ما يؤذي نفسه".

- الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

خلال إحدى حفلات نانسي عجرم قام أحد معجبيها الشباب، الذي لم يتجاوز العشرين من العمر بمحاولته التسلل من خلف المسرح متسلقاً الأعمدة الحجرية ليُفاجئ رجال الأمن الأردني وفرقتها الموسيقية بوجوده أعلى المسرح الأثري، فهرعوا إليه، ثم اقتادوه إلى خارج المسرح، ما أدى إلى توقف نانسي عن الغناء من وقع ما حدث، وقبل أن تستكمل غنائها فاجأت نانسي الجمهور بطلبها إلى رجال الأمن الأردنيين أن يأتوا بالمعجب إلى المسرح، وهتف الآلاف من محبيها الحاضرين بكلمة: "جيبوه، جيبوه، جيبوه". وبالفعل استجاب الأمن لطلبها، فهرع المعجب إليها في حب ثم قام بتقبيل يديها بعفوية تعبيرا عن مدى حبه لها. لكن نانسي لم تكتفِ بالتصوير معه فقط، بل عانقته شاكرة له محبته، ثم طلبت منه ألا يجازف بحياته الغالية مرة أخرى من أجل أي شخص حتى لو كانت هذا الشخص.

وفي سياق آخر قام معجب آخر بالفنانة نانسي عجرم باقتحام المسرح لالتقاط صورة معها خلال حفلها في العاصمة البريطانية لندن في شهر أكتوبر عام 2018. ودون مقدمات وبشكل مفاجئ قام الشاب باحتضان وتقبيل نانسي عجرم لتتعالى صيحات الجمهور ثم قام الحارس بإبعاده عنها.



وعلى جانب آخر، قام شابان أحدهما لبناني والآخر سعودي بتحويل ملامح وجههما وجسدهما ليشبهان الفنانة نانسي عجرم، حيث قاما بعمليات عديدة في مظهرهما، واعترف أحدهما بأنه مغرم بها ويريد أن يصبح مثلها، وكلفته عمليات التجميل التي قام بها آلاف الدولارات.

- الفنان العراقي كاظم الساهر

خلال إحدى حفلات الفنان كاظم الساهر بتركيا تسللت إحدى المعجبات إلى المسرح وانقضت عليه في محاولة لتقبيله، وحاول كاظم الساهر إبعادها حتى جاء حرسه الشخصي وقاموا بإبعادها عنه، ولكن تدارك كاظم الساهر الموقف وطلب من حرسه الشخصي ترك الفتاة ليلتقط معها صورة سيلفي.

أيضا في إحدى حفلات القيصر التي اقيمت في مهرجان إهدنيات 2019 في لبنان، صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح في أثناء غنائه "قولي احبك" وقامت بالرقص معه ثم احتضانه وتقبيله ثم حاول كاظم إبعاد الفتاة عن المسرح.

- الفنان عمرو دياب

خلال إحدى حفلات النجم عمرو دياب في مدينة العلمين المصرية، انقض أحد المعجبين على مسرح، فقام الأمن بإبعاده عن المسرح، ثم تابع عمرو دياب الغناء، وبعد مرور وقت قليل أوقف عمرو دياب حفله وتوجه لهذا الشاب ثم التقط معه صورة "سيلفي" وسط تصفيق وهتافات الجمهور.

- الفنانة اللبنانية نجوى كرم

خلال إحدى حفلات الفنانة نجوى كرم التي أقامتها في سوريا في شهر أغسطس عام 2019 اقتحمت إحدى معجبات نجوى المسرح، وانقضت عليها في أثناء غنائها إحدى الأغنيات وقبلتها وأهدتها باقة ورود قبل أن يقوم الأمن بإبعادها عن المسرح.

وفي سياق آخر، حاول معجب آخر بالفنانة نجوى كرم رمي نفسه من على السور في أثناء إحيائها حفلها ضمن مهرجان جرش بالأردن.

- الفنان اللبناني وائل كفوري

خلال إحدى حفلات الفنان وائل كفوري في زحلة، صعد طفل إلى المسرح من أجل التقاط صورة تذكارية له مع نجمه المفضل، وحاول الحراس إبعاد الطفل عن المسرح ولكن سرعان ما تدخل وائل ومنع حراسه من ذلك، ثم احتضنه أمام الجمهور والتقاط صورة معه.

- الفنانة مريام فارس

قام أحد معجبي ميريام فارس بتخييط اسمها على يده، ما أثار استيائها ودفعها إلى حث جميع معجبيها ألا يتسببوا بأذى لانفسهم، كي لا يتحول إعجابهم بها الى جنون وهوس.

- الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

خلال إحدى حفلات الفنانة هيفاء وهبي، صعد أحد المعجبين إلى المسرح وحاول أن يمسكها من يدها، فأبعده رجال الأمن. وعندما تداركت هيفاء الموقف وأن الشاب أراد أن يعبر لها عن محبته، سمحت له بالصعود إلى المسرح، فقام باحتضانها، فحاولت أن تبتعد عنه، ثم ركع أمامها على ركبتيه وقدم لها وردة حمراء، فشكرته هيفاء وطلبت منه مغادرة المسرح، فأخذ منها الميكروفون لكن رجال الأمن لم يسمحوا له بالتمادي في الحديث.

View this post on Instagram A post shared by ????هيفاء وهبي - Haifa Wehbe???? (@karimawehbe) on Mar 2, 2020 at 2:58pm PST

- الفنانة اللبنانية يارا

قام شاب لبنانى يدعى حمود بإجراء عملية تجميل لتحويل ملامحه إلى الفنانة يارا.

- الفنان ماجد المهندس

تعرض الفنان ماجد المهندس لموقف محرج من إحدى معجباته، خلال إحيائه حفلا غنائيا في السعودية، حيث اقتحمت الفتاة المسرح وعانقته، وتم القبض على الفتاة.

واعترفت الفتاة في أثناء التحقيقات بقيامها بعناق ماجد المهندس على المسرح، بعد رهان حدث بينها وبين صديقاتها حول مدى إمكانيتها فعل هذا أمام الجميع. وحكم عليها بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.