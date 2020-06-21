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تراند اليوم : أسرة أحمد زكي تدمر أحلام محمد رمضان في تقديم شخصيته بشروط مستحيلة .. تعرف عليها

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على الرغم من إعلان الفنان محمد رمضان تقديم قصة حياة الفنان أحمد زكي في مسلسل إلا أن الكثير من العوائق تطارد هذا المشروع.

و كشف عز الدين بركات - زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد - أن نجله رامي - الأخ
غير الشقيق لهيثم أحمد زكي - مهتم جدًا بما تردد حول تصوير مسلسل يخص قصة حياة الفنان أحمد زكي.

وقال "بركات" أنه يجب على أسرة أحمد زكي التأكد من صحة الأحداث الخاصة
بحياته ، مؤكدًا أن نجله رامي يصر على قراءة السيناريو جيدًا قبل طرح
المسلسل ليتأكد أن سيرة أخيه هيثم سوف تقدم بالشكل اللائق.

وحذر بركات من التطرق لحياة الفنانة الراحلة هالة فؤاد ، مؤكدًا أنه في حال تم هذا الأمر فيجب أن يكون بموافقة كتابية منه.

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