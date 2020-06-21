تراند اليوم : أسرة أحمد زكي تدمر أحلام محمد رمضان في تقديم شخصيته بشروط مستحيلة .. تعرف عليها

على الرغم من إعلان الفنان محمد رمضان تقديم قصة حياة الفنان أحمد زكي في مسلسل إلا أن الكثير من العوائق تطارد هذا المشروع.
و كشف عز الدين بركات - زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد - أن نجله رامي - الأخ
وقال "بركات" أنه يجب على أسرة أحمد زكي التأكد من صحة الأحداث الخاصة
و كشف عز الدين بركات - زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد - أن نجله رامي - الأخ
غير الشقيق لهيثم أحمد زكي - مهتم جدًا بما تردد حول تصوير مسلسل يخص قصة حياة الفنان أحمد زكي.
وقال "بركات" أنه يجب على أسرة أحمد زكي التأكد من صحة الأحداث الخاصة
بحياته ، مؤكدًا أن نجله رامي يصر على قراءة السيناريو جيدًا قبل طرح
المسلسل ليتأكد أن سيرة أخيه هيثم سوف تقدم بالشكل اللائق.
وحذر بركات من التطرق لحياة الفنانة الراحلة هالة فؤاد ، مؤكدًا أنه في حال تم هذا الأمر فيجب أن يكون بموافقة كتابية منه.