تراند اليوم : فنان مصري شهير اعتاد سب زملائه يعتذر للوسط الفني كله: آسف عندي مشاكل كتير

تقدم فنان مصري شهير باعتذار إلى أغلب زملائه في الوسط الفني بعدما شن هجوما شرسا على أغلبهم خلال الفترة الماضية.

و اعتذر وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - لكل زملائه في الوسط الفني بعد سلسلة من الأزمات أثارها.

وقال "عبد العزيز" في تدوينة: عايز أعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مَش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم.. اعذروني محدش عارف كم المشاكل اللي أنا فيها بقالي سنتين.. وللأسف خلت الواحد عصبي جدا".

وأضاف: "آسف مرة تانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول".

