أشرف عبد الباقي يستعيد ذكرياته مع ياسمين عبد العزيز من أحد أفلامهما

شارك النجم الكبير أشرف عبد الباقى جمهوره بصورة مع النجمة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "

وكتب أشرف معلقًا على صورته :"لوريل وهاردى حد يعرف الصورة دى من فيلم ايه "

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

مسرحية كلها غلط "جريمة فالمعادى" "‪the play that gose wrong‬" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف ‪Henry Lewis‬ و ‪Jonathan sayer‬ و ‪Henry shield

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أشرف عبد الباقى يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بفيديو جديد