غادة عبدالرازق تنشر صورة جديدة خلال الإجازة الصيفية

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة على خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة برفقه أفراد أسرتها وهم يقضون الإجازة الصيفية من إحدى القرى السياحية.

وشاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانيين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

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كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير

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