أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة

كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي ابو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.



واكد الاطباء ان رجاء الجداوى تعاني من مشاكل صحية في الرئة حيث لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالاضافة الي قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.



كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، تطورات حالتها الصحية، مؤكدين استمرار تواجدها بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي وعدم نقلها الى مستشفى آخر، حيث ان حالتها الصحية لا تسمح بذلك.

وأثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، ايجابية إصابتها بفيروس كورونا.



وأرجعت مصادر طبية إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي لضعف مناعتها وهو ما يؤخر استجابتها للعلاج، مؤكدين انها احد اسباب إيجابية التحاليل رغم مرور فترة طويلة على خضوعها للعلاج بالعزل الطبي، بالاضافة الى اسباب اخرى مازالت تحت الدراسة.

وأكد الفريق الطبي المعالج، استمرار تواجد رجاء الجداوي في العناية المركزة بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين بين 87 لـ96 وهي على جهاز تنفس صناعي موصّل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين، والذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

Advertisements



وحقنت رجاء الجداوي بالبلازما مرتين، كما أجرت مسحتين اثبتتا إيجابية إصابتها بالفيروس.



واستقبل مستشفى ابو خليفة بالإسماعيلية الفنانة القديرة رجاء الجداوي فجر عيد الفطر المبارك 2020 بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.

قد يهمك أيضا:

أيتن عامر تطلب من الجمهور الدعاء لرجاء الجداوي بالشفاء

رسالة دعم من احمد زاهر لطلاب الثانوية العامة لمواجهة كورونا