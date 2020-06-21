فيديو جديد لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو لها وهى تغنى "أنا ابن مصر" داخل سيارتها الخاصة .
وعلّقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: تحيا مصر
نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
أحلى سمسمة فى الدنيا اجمل مسا عليك يا جميل
ربنا يحفظك ويسعدك يارب
ايه الحلاوه دي الله اكبر
يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
وأحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها
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