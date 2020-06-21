القاهرة - لايف ستايل
حرصت المطربة اللبنانية إليسا على الاحتفال بذكرى ميلاد الأب، الموافق غدا الأحد 21 يونيو، عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر".
وكتبت إليسا رسالة مؤثرة عن والدها الراحل، "علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني اتعلق بأرضي... "علمني ما خاف وواجه قدري"... بس ما علمني كيف بطّل إشتقله... كل عيد وأنت بخير".
يذكر أن أحدث أعمال إليسا أغنية «قهوة الماضي» كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي 2020 أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".
قد يهمك أيضا:
إليسا توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام
محمد رحيم يكشف تفاصيل مشاركته في "قهوة الماضي" لإليسا
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا توجه رسالة لوالدها الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.