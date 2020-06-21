إدوارد يؤكّد وجود مشهد بـ"البرنس" أدخله فى حالة نفسية صعبة

كشف الفنان إدوارد عن استعداده هذه الفترة لتصوير أحداث مسلسله الجديد "لؤلؤ"، والذي يتعاون خلاله مع الفنانة مي عمر، ومن المنتظر انطلاق تصويره منتصف أغسطس المقبل.

وعن ردود الأفعال التي قابلها عن مسلسله الأخير «البرنس»، قال إن هناك العديد من النجوم قاموا بالتحدث معه حول العمل، وتهنئتهم له على طريقة تمثيله في العمل سواء من داخل أو خارج الوسط الفني.

وعن أصعب مشهد في العمل قال:«هناك العديد من المشاهد الصعبة في المسلسل، لكن الأصعب كان مشهد رمي بنت "رضوان" محمد رمضان، في الشارع، فقد تأثرنا به جميعًا في الكواليس وخلال تصويره».

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المسلسل من بطولة محمد رمضان، وصفاء الطوخي، وأحمد داش، وريم سامي، وأحمد زاهر، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي

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