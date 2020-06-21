شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز بعد طرح "حياتى أحلى": اللى جاي مفاجآت وأحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة شاهيناز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح أغنية "حياتى أحلى" والتى حازت على إعجاب الكثيرين من داخل الوسط الفنى وخارجه مشيرة إلى أن الأغانى المقبلة ستكون أحلى وتقدم العديد من خلالها العديد من المفاجآت.

وأضافت الأغنية قدمتها بشكل جديد عليها عن أعمالها السابقة وهذا ما تحرص عليه دائمًا فى أغانيها مشيرة إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها، وتشكر كل من تعاونوا معها فى هذه الأغنية .



المطربة شاهيناز

وتعد أغنية "حياتي أحلي" الأغنية الثالثة من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد "حياتي أحلي" وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية: في أيه بقي متبعد كدة وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز أيه غيرت حالي ليه وبعدين معاك أبعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفايه خلتني أعيش إحساسي بيك، والقلب عجباه الحكاية عمال بيحكي عليك ويسبني ويروح ليك آخره ده كله آيه حياتي أحلى ما تقولي عملتلي أيه، حبيت أنا أمتي وبتوه وياك كده ليه من لحظة ما قبلتني بعيونك، ده قتلتني من العالم ده اخدتني على أحلى حياه .

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرًا أغنية تحمل اسم "بصمة روح" من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع آدم حسين.

شاهيناز2

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كما كانت قد طرحت أغنية "بصمة روح" من البومها الجديد "حياتي احلي" على عدد من المنصات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع ادم حسين .

وقد طرحت المطربة شاهيناز من ألبومها الجديد مؤخرا أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفي الريدي وايمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام ادم حسين بتلحين وتوزيع كل الأغانى وتقدم شاهيناز في هذا الألبوم نوعية مختلفة من الأغانى تفاجئ بها جمهورها كما أكدت فى تصريحات خاصة لنا سابقا.



شاهيناز

يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاح كبير على مستوى الوطن العربى .

واستطاعت شاهيناز أن تحقق نجاحًا جيدا، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا، وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" ثم طرح أولى ألبوماتها وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003.