فيديو| "سيدة القصر".. دنيا ماهر تستقبل تورتة هدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة دينا ماهر فيديو لتورتة وصلت لها، احتفالا بنجاحها في مسلسل بـ100 وش.

وظهر في الفيديو، التورتة وتجلس دنيا ماهر "نجلاء" على القصر، ومكتوب عليها "سيدة القصر"، و"بـ100 وش"، وبعض الدولارات.

وأبدت دنيا ماهر سعادتها بالتورتة، وعلقت: "المشكلة صعبان عليا اقطع منها".

وحققت دنيا ماهر نجاحا كبيرا في مسلسل "بـ100 وش"، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وانضمت مؤخرا لفيلم "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي.