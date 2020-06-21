خالد النبوي يتعاقد مع السبكي على "قمر ١٤"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

تعاقد الفنان خالد النبوي مع المنتج أحمد السبكي للمشاركة في فيلم "قمر ١٤".

ونشر السبكي صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قمر14 قريبا". يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنت صغيرين"، بطولة محمود حميدة، ريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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