تعليقًا على سارة حجازي.. نور هشام سليم باكيًّا: "إرحموا الناس.. إنتو مش ملايكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر نور هشام سليم، مقطع فيديو عبر الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام، تعليقا على انتحار سارة حجازي، مؤكداً أنه أجرى عملية تحويل جنسي ولم يكن يعاني من خلل في الهرمونات.

وقال نور: "اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هييجي يقول لا أصل ده الدين ودخ الإسلام.. لأ ده دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك الكاشف".

وأضاف: "فين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني، ولا كان في حاجة، ده مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فا انا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك ؟!".

لمشلهدة الفيديو ... أضغط هنا