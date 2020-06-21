محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشر الفنان سامح حسين صورة له من مسلسل اللص والكتاب، عبر حسابه على إنستجرام.
وظهر في الصورة وهو في لجنة امتحانات، وخلفه الفنان محمود البزاوي، ومكتوب على الصورة: "الامتحانات قديما.. زمن ما قبل الكمامة".
وعلق على الصورة: "كل أمنياتي لأخواتي طلبة الثانوية بالنجاح والتوفيق يا رب.. وماتعملوش زى شيكو مدريد".
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الأحد 21 يونيو، على مستوى الجمهورية، في ظل إجراءات احترازية، بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من "اللص والكتاب".. سامح حسين يدعو لطلاب الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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