بصورة من "اللص والكتاب".. سامح حسين يدعو لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشر الفنان سامح حسين صورة له من مسلسل اللص والكتاب، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر في الصورة وهو في لجنة امتحانات، وخلفه الفنان محمود البزاوي، ومكتوب على الصورة: "الامتحانات قديما.. زمن ما قبل الكمامة".

وعلق على الصورة: "كل أمنياتي لأخواتي طلبة الثانوية بالنجاح والتوفيق يا رب.. وماتعملوش زى شيكو مدريد".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الأحد 21 يونيو، على مستوى الجمهورية، في ظل إجراءات احترازية، بسبب تفشي فيروس كورونا.