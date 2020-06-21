"روتانا" تتمنى الشفاء العاجل للفنان خالد عبدالرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشرت صفحة روتانا للصوتيات والمرئيات صورة للفنان السعودي خالد عبدالرحمن، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، متمنية له الشفاء العاجل.

وعلق الحساب الرسمي :" أجر وعافية يا ابو نايف، أسرة روتانا تتمنى الشفاء العاجل لملك الفن الفنان خالد عبدالرحمن". وكان الفنان خالد عبدالرحمن كتب تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"الله يبعد عنكم الأمراض يارب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من ١٠ أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء".

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