نورهان أبو سريع تُعرب عن سعادتها بردود فعل الجمهور على "المغفلة"

أعربت الفنانة نورهان أبو سريع، بطلة مسرحية «المغفلة» عن سعادتها بردود الفعل التي جاءت إليها عقب عرض المسرحية الخميس الماضي، ضمن عروض مسرح المواجهة «خليك في البيت»، قائلة: «جاءت ردود الفعل قوية ليس من تعليقات الجمهور على العرض بقناة وزارة الثقافة على يوتيوب فقط، بل من كبار المسرحيين والفنانين».

وأضافت: «إيهاب فهمي بطل المسرحية بعث لي رسالة تهنئة وكذلك المخرج سامح بسيوني والمؤلف الكبير أحمد الأبياري والمخرج ياسر صادق»، مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة في تجارب مسرح المواجهة مرة أخرى، وأنه لا يوجد عروض أخرى قدمت لها حتى الآن.

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