الصين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات المزيد

سجل بر الصين الرئيسي، الأحد، 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 20 يونيو/حزيران انخفاضا من 27 حالة تم تسجيلها قبل يوم.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 22 حالة في بكين وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.

وسجلت المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة أول حالة في أحدث موجة في 11 يونيو/حزيران.

وتم الربط بين عودة ظهور الفيروس وسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في جنوب غرب بكين .

وسجل بر الصين الرئيسي 6 حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها بانخفاض عن 7 حالات تم تسجيلها قبل يوم .

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ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وسجلت الصين حتى الآن 83378 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة في بر الصين الرئيسي.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و421 حالة حتى منتصف ليل السبت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت أن من بين الـ48 حالة الجديدة، كانت هناك 40 حالة انتقال محلي للعدوى، و8 حالات قادمة من الخارج.

واستقر عدد حالات الوفاة عند 280 حالة حيث لم تسجل وفيات جديدة.