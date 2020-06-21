شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو "سيف الله" لـ ياسر جلال في مراحل التعديلات النهائية قبل انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المؤلف إسلام حافظ، كاتب سيناريو "سيف الله – خالد بن الوليد" الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال التعديلات النهائية، كما يتابع المخرج رؤوف عبد العزيز معاينة أماكن التصوير وبناء الديكورات في مدينة الإنتاج الإعلامى، استعدادًا لانطلاق التصوير في أغسطس المقبل مع إجراءات الوقاية اللازمة لعدم انتشار فيروس كورونا.

أوضح رؤوف عبد العزيز في تصريحات له، أنه يستعين ببعض المشاهد التي تم تصويرها من قبل، وأنه حتى الآن سيتم التصوير بين مصر والأردن، لكن إذا حدث ما قد يمنع السفر، سيحاول أن يجعل كل أماكن التصوير في مصر.

مسلسل "سيف الله" مسلسل ديني ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.

Advertisements

مسلسل "سيف الله" يعد التعاون الثانى الذى يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التى اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصر على تقديمه خلال السباق الرمضانى لعام 2021، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات لكونه يحتاج تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.