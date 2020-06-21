شكرا لقرائتكم خبر عن أصيل أبو بكر ووليد الشامى يحييان حفلا غنائيا "أون لاين" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعدان المطربان أصيل أبو بكر ووليد الشامى، لإحياء حفلا غنائيا "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل الموافق 25 من شهر يونيو الجارى، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر أعمال أصيل أبو بكر مشاركته فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، عبادى الجوهر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

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أما المطرب العراقى وليد الشامى، فطرح مؤخرا فيديو كليب أغنية جديدة تحمل عنوان "أمانة"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، ومكس وماستر جاسم محمد.

يذكر أن وليد الشامي كانت بدايته في التلحين من خلال تقديمه لأغنية "يبوية مشكلة" للمطرب الشهير ماجد المهندس وهي الأغنية التي حققت نجاحا بالوطن العربي، ليحقق بعدها الشامي سلسلة طويلة من النجاحات سواء في الغناء أو التلحين.