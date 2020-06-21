شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول مقطع من كلمات أغنية "طلعني ع المسرح" لعماد كمال قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عماد كمال من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "طلعني ع المسرح"، وهي من كلمات إسلام سعد، وألحان كريم فتحي، وتوزيع الموسيقي إسلام الحسن، وينشر ”الخليج 365” جزءًا من كلمات الأغنية وتقول: طلعني ع المسرح.. نصبلي الخية واستنصح.. وضحك كل خلق الله.. وده طبعه عشان يفرح".

من ناحية أخري شارك عماد مؤخرًا بالغناء في مسلسل "رجالة البيت" مع الفنان أكرم حسنى، والتى كانت الأغانى من كلمات أكرم حسنى، وألحان بلال سرور ومصطفى العسال، وموسيقى أحمد وحيد الكينج، وهندسة صوت ماهر صلاح.

مسلسل "رجالة البيت" كان يعرض فى شهر رمضان الماضي على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

المطرب "عماد كمال" هو الصوت الأصلى لكل الأغنيات التى قدمها الفنان أكرم حسنى، وكذلك أحمد فهمى فى برنامج "أبو حفيظة" ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"ريح المدام" و"الزوجة الـ18"، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية، والتى غناها مع المطربة بسنت النبراوى، وقدم أغنتين في مسرحيه عطل فني، التي من بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى.