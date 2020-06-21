بعد عودته لحلبات الملاكمة.. محمد لطفي يوجه رسالة لـ"مايك تايسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد لطفي، رسالة للملاكم الأمريكي "مايك تايسون"، بعد إعلان الأخير عودته مجددًا لحلبات الملاكمة.

ونشر لطفي صورة تجمعهما من كواليس فيلم "حملة فرعون"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفنان محمد لطفي على الصورة :" احضان الأسود صديقي البطل الأسطوري مايك تايسون البطل الذي اذهل العالم بخبر عودته لحلبات الملاكمه بعد المستوي العالي الذي أظهره في التمرين ان شاء الله سوف يتوج بالفوز".

وشارك الملاكم العالمي مايك تايسون في فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.