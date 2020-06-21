فيديو| ميرهان حسين تقلد مايا دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ميرهان في الفيديو وهي تقلد الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأغنية "شكلك ما بتعرف". Advertisements كما ظهرت بنفس لون الشعر والملابس، وأيضا المكياج. يذكر أن ميرهان سبق وقامد بتقليد كلا من أصالة وسميرة سعيد. ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

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