محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشر الفنان محمد مهران صورة تجمعه بزوجته مي عبدالحافظ، عبر حسابه على إنستجرام.
وعلق مهران على الصورة: "عيد زواج سعيد علينا وعلى كل أيامنا اللي هنعيشها مع بعض.. كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وزوجتي وصاحبتي وشريكة حياتي.. كل سنة وإنتي طيبة يا أم زين".
يذكر أن مهران احتفل بزواجه من المخرج مي عبدالحافظ في 21 يونيو الماضي، بحضور نجوم الفن.
ويشار إلى أن مسلسل البرنس، هو آخر أعمال الفنان محمد مهران، بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران يحتفل بعيد زواجه الأول: "كل سنة وإنتي طيبة يا أم زين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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