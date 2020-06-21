شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث 3 صور من صيف غادة عبد الرازق مع عائلتها وأصدقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق تحاول الاستمتاع بوقتها قدر الإمكان حالياً مع أسرتها، مثلما ظهر عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام حيث ظهرت مع أسرتها واصدقاءها أثناء تواجدهم على الشاطئ خلال أكثر من صورة عبر خاصية الستوري، وتأتي تلك الصور استكمالاً لصور سبق ونشرتها مع عائلتها قبل أيام عبر حسابها علي انستجرام أيضاً.



غادة عبد الرازق

وتقضى النجمة غادة عبد الرازق، العطلة الصيفية بصحبة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير، في إحدى المدن الساحلية، وذلك بعدما تم زواجهما في شهر رمضان الماضي، وظهر أيضا خلال الصور ابنتها روتانا وحفيدتيها.

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وكانت النجمة غادة عبد الرازق أكدت فى تصريح لـ"الخليج 365"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد، وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد عودة الطيران مرة أخرى.