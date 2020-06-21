جورج كلوني يشن هجوم على دونالد ترامب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شن النجم والممثل الأمريكي جورج كلوني، هجوما عنيفا علي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقراره تنظيم مؤتمر إنتخابي خلال عطلة “يوم الحرية” والمعروفة بأسم Juneteenth التي تؤرخ لنهاية العبودية في مدينة تولسا، التي اشتهرت بوقوع مذبحة عنصرية مروعة عام 1921، حيث قال جورج كلوني في بيان : شكرا الرئيس دونالد ترامب لانه جعل يوم Juneteenth مشهورا مثلما فعل بيل كونر الحرب الأهلية معروفة”، حسب موقع deadline

وجاءت رسالة كلوني والتبرع في وقت يتم فيه الاحتفال على نطاق واسع بيوم العبودية في الولايات المتحدة، حيث وجه النجم العالمي جورج كلوني رسالة قوية حول التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية، عقب حادث القتل المأساوي للمواطن جورج فلويد ذو الأصور الأفريقية على أيدي شرطة مينيابوليس، واصفا أن العنصرية والأضطهاد هو وباء أمريكا و لم يجدوا له لقاح علي مدار 400 عاما.

النجم العالمي قال فى مقال له بصحيفة “ديلي بيست” : كم مرة رأينا مقتل أشخاصًا من الملونين قتلوا على يد الشرطة.. ليس هناك شك في أن جورج فلويد قتل. هذا هو وباؤنا. إنه يصيبنا جميعًا، وبعد 400 عام لم نجد لقاحًا بعد.. الغضب والإحباط اللذين نراهما يلعبان مرة أخرى في شوارعنا هما مجرد تذكير بقلة نضوجنا كبلد من خطيئتنا الأصلية للعبودية.

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وتابع جورج كلوني : شاهدناه وهو يأخذ أنفاسه الأخيرة على أيدي أربعة ضباط شرطة. نرى الآن رد فعل متحديًا آخر على المعاملة القاسية النظامية لجزء من مواطنينا كما رأينا في أعوام 1968 و 1992 و 2014. لا نعرف متى ستهدأ هذه الاحتجاجات. نأمل ونصلي ألا يقتل أحد. لكننا نعلم أيضًا أن القليل جدًا سيتغير.

وأضاف كلوني : لقد سمعنا جميعًا عن الإحصائيات - أننا هنا في الولايات المتحدة نسجن نسبة مئوية أعلى بكثير من سكاننا من أي دولة أخرى في العالم. نحن رقم واحد. الأرقام موثقة جيدًا ، وبعيدة عن الخرق ، وغير مسبوقة في تاريخنا”.

وتابع النجم الشهير :نحن بحاجة إلى تغيير منهجي في القانون ونظام العدالة الجنائية لدينا. نحن بحاجة إلى صناع سياسات يعكسون الإنصاف الأساسي لجميع مواطنيهم على قدم المساواة”، مضيفا :”ليس القادة الذين أثاروا الكراهية والعنف كما لو كانت فكرة إطلاق النار على اللصوص كصافرة كلب عنصرية. كان بول كونور أكثر دقة”، علمًا بأنّ “ثيوفيلوس يوجين بول كونور” كان سياسيًا أمريكيًا عارض بشدة حركة الحقوق المدنية في الستينيات